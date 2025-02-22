سعيد: سينطلق قريبا إنجاز مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الجمعة 21 فيفري 2025 بقصر قرطاج، مصطفى الفرجاني وزير الصحة قبل تحوّله في زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية لتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمدينة الأغالبة الطبية بالقيروان.

وأبرز الوزير أن قطاع الصحة بدأ يتعافى بعض التعافي، معلنا عن انطلاق قريب لعملية إنجاز مدينة الأغالبة الطبية الذي تم تعطيله من الداخل في وقت أبدت فيه عديد الجهات الأجنبية استعدادها لتمويله، وفق تعبيره.

وقال الرئيس إن المدينة ستوفر على الأقل 50 ألف موطن شغل، مشيرا إلى أن النّية تتوجه إلى أن يتم ربط المستشفى بسكة حديدية .

وأعرب الرئيس عن افتخاره بكفاءاتنا الطبية، مضيفا: « كم من إنجاز طبي غير مسبوق تم في تونس بالامكانيات المحدودة ولكنها إنجازات ترتقي إلى إنجازات عالمية » .

كما دعا الرئيس إلى إعداد نظام قانوني جديد للأطباء والإطار شبه الطبي، متعهدا بالمواصلة حتى يعيد بناء المرفق العمومي من جديد على قواعد صلبة وثابتة لا يُمكن أن تتهاوى كي تتحقق الصحة للجميع.

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