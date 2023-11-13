سعيد: شجرة الحق ستكون باسقة في فلسطين وتونس

تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، إلى منطقتي رجيم معتوق والمحدث من ولاية قبلي، أين تولى بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة غراسة مجموعة من الأشجار.

وأكد الرئيس بالمناسبة، على أن سيادتنا هو تحقيق اكتفائنا الذاتي في الغذاء على المستوى الوطني مع ضرورة الحفاظ على البذور التونسية التي تتلائم مع المناخ التونسي .

وشدد الرئيس على الإرادة التونسية والثبات لمواصلة العمل من أجل تونس حتى تكون تونس خضراء وتزيد اخضرارا في كل مكان .

وأضاف سعيد: » بإرادتنا وعزمنا بإمكانياتنا الذاتية يمكن أن نحول الكثبان إلى رمال والصحراء الممتدة إلى مناطق خضراء » .

كما قال رئيس الدولة: » نخلتنا ستكون باسلة أما نخيلهم سيبقى كأعجاز نخل خاوية » في إشارة إلى عملاء الصهيونية الخونة.

وأفاد الرئيس بأن « شجرة الحق ستكون باسقة في فلسطين وفي تونس وستهب على هؤلاء العملاء ريح صرصار عاتية وستتركهم كأعجاج نخل خاوية » .

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