سعيد: صواريخنا مازالت على منصات إطلاقها ومن لم يجنحوا إلى الصلح صادقين فهناك القضاء

أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الجمعة، 24 نوفمبر 2023، أنه على كل مسؤول داخل الدولة أن يتحمل مسؤوليته كاملة ولا تسامح مع أي كان يخل بواجبه.

وأبرز سعيد بأن القوى التي لا تظهر وتتخفى وراء عدد من الخبراء هم في الواقع يتسترون على الفساد ويريدون أن يضفوا على الفساد مشروعية وهمية وشرعية كاذبة صارت مفضوحة بالنسبة للجميع.

وقال الرئيس: « التحذير موجه للجميع لمن يريدون إشعال الفتنة داخل البلاد ومن يريدون تجويع الشعب وإلى المجرمين المحتكرين الذين لازالوا يعتقدون أنهم قادرون على إرباك الدولة ومؤسساتها » .

وأضاف الرئيس: » العديدين مازالوا يعتقدون أنهم فوق القانون داخل أو خارج الإدارة… افهموا أن صواريخنا مازالت على منصات إطلاقها وتكفي إشارة واحدة لتنطلق هذه الصواريخ لتضربهم في أعماق أعماقهم » .

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