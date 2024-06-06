سعيد: عدد من الأحداث الأخيرة ليست بريئة وهدفها زعزعة الاستقرار

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 6 جوان 2024 بقصر قرطاج، السيّدين خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني.

وأكّد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على ضرورة مضاعفة الجهود بهدف التصدّي لكلّ أنواع الجريمة في ظلّ الاحترام الكامل للحقوق وللحريات ولكرامة الذات البشريّة.

وتعرّض رئيس الجمهورية إلى عدد من الأحداث التي عرفتها تونس خلال المدة الأخيرة داعيا إلى مزيد اليقظة وتحميل المسؤولية كاملة لمن يقف وراءها بهدف افتعال الأزمات، فعدد من هذه الأحداث لا هي طبيعية ولا هي بريئة والهدف منها زعزعة الاستقرار وبثّ الفوضى لغايات انتخابية مفضوحة.

كما أكّد رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، على أن يتم اختيار المسؤولين في المستوى الوطني وفي المستويين الجهوي والمحلي على أساس الولاء لتونس وحدها وعلى أساس الشعور المفعم بالمسؤولية، هذا فضلا عن الاستقامة والبذل غير المحدود.

كلمات البحث :أهداف;الاستقرار;سعيد