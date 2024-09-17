سعيد: عديد الجمعيات تلقّت مبالغ خيالية من الخارج وتتولى تمويل عدد من الجهات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر يوم أمس، فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي الذي سلم رئيس الدولة التقرير السنوي للجنة التونسية للتحاليل المالية.

و شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تقوم هذه اللجنة بدورها كاملا خاصة وأن عديد الجمعيات تتلقى مبالغ خيالية من الخارج وتتولى تمويل عدد من الجهات التي تضخّ بدورها هذه الأموال لأغراض سياسية مفضوحة في خرق تام للقانون وفي تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس. فإحدى هذه الجمعيات على سبيل المثال تلقت إلى غاية يوم 28 من الشهر المنقضي مبلغ 9579908,300 دينارا وأخرى، على سبيل المثال أيضا لا الحصر، تلقت مبلغا يساوي 255512,250 دينارا وغير هذين المثالين كثير كما تؤكد ذلك عديد المؤيدات.

وأطلع رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي على عينة صغيرة من التمويل الأجنبي للجمعيات كان على اللجنة الوطنية للتحاليل المالية أن تتلقى في شأنها إشعارا وأن تتثبت في مصدرها وتحيلها للقضاء.

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