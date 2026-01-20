سعيد: عديد المرافق العموميّة لا تسير على الوجه المطلوب



تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله هذا اليوم، التاسع عشر من شهر جانفي الجاري بقصر قرطاج، للسيّدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة الوضع العام في البلاد.

وجدّد رئيس الدّولة تأكيده على أنّ العمل مستمرّ دون انقطاع لإيجاد الحلول الكفيلة بتلبية حاجيات المواطنين في كافة المجالات هذا فضلا عن تعبيد الطريق أمام الشباب لأخذ المشعل وتحمّل المسؤوليّة، وهذا حقّهم المشروع.

وأضاف رئيس الجمهوريّة أنّ عديد المرافق العموميّة لا تسير على الوجه المطلوب فالدّولة هي مجموعة هذه المرافق، ومن غير المقبول إطلاقا أن يتدخّل رئيس الدّولة لإيجاد حلّ لأبسط الإشكاليات التي يمكن أن يتولاّها مسؤول جهوي أو محلّي، فالثّورة لن تكتمل بتشريع جديد فحسب بل بثورة في الثقافة وداخل الإدارة على وجه الخصوص.

