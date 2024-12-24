سعيد: على كلّ مسؤول أن يحترس من أن تجرّه المنظومة القديمة فيصير جزءًا منها

أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، كمال المدّوري، رئيس الحكومة، تعليماته بأن تكون التشريعات، على اختلاف أصنافها، في مستوى انتظارات المواطنين في كافة المستويات مع تغليب التشريعات ذات البعد الاجتماعي التي تقوم على مقاربة جديدة لا في مستوى محتواها فحسب بل حتى على صعيد المفاهيم التي يتم استعمالها.

كما شدّد رئيس الجمهورية على أنه على كل مسؤول أن يشعر بأنه في سباق ضدّ الساعة وأنه في مرحلة جديدة من تاريخ تونس ليصنع تاريخا جديدا لها يقوم على تحقيق مطالب الشعب ويحترس من أن تجرّه المنظومة التي تحاول أن تستردّ أنفاسها إلى مربّعها فيصير جزء منها في حين أنه مدعوّ لمواجهتها.

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