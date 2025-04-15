سعيد: على الأمة العربية أن تكون فاعلة في هذه المرحلة من التاريخ

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2025، بقصر قرطاج، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ومثّل هذا اللقاء فرصة متجددة للتذكير بعديد المحطات التي شهدتها جامعة الدول العربية منذ إنشائها قبل ثمانية عقود إلى اليوم حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن العالم يشهد تطورات متسارعة غير مسبوقة وعلى الأمة العربية أن تكون فاعلة في هذه المرحلة من التاريخ الذي بدأ فيه المجتمع الإنساني يتشكّل شيئا فشيئا ويتقدّم على المجتمع الدولي التقليدي الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية.

ومن جهة أخرى، شدّد رئيس الجمهورية على موقف تونس الثابت بشأن الحق الفلسطيني المكفول بشرائع الأرض وقبلها شرائع السماء، مؤكّدا على أن الكيان الصهيوني الغاصب لا يستهدف إبادة الشعب الفلسطيني في وجوده بل يواصل جرائمه بهدف اغتيال الإرادة في التحرير ولن يقدر بالتأكيد على ذلك، استهدف كل مرافق الحياة ولكنّه لم يحقق سوى مزيد التشبث بالأرض ومزيد الإرادة في التحرير ليقيم الشعب الفلسطيني دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

كما تم التعرّض خلال هذا اللقاء إلى عدد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالعمل العربي في كافة المجالات حتى يكون الشعب العربي فاعلا لا في المنطقة وحدها ولكن في كل أنحاء العالم.

كلمات البحث :الأمة العربية;تاريخ;سعيد