سعيد: على كلّ واحد أن يقوم بدوره بعزيمة فولاذية وروح انتصارية لا تهتزّ وتونس قادرة على إبهار العالم

أكّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله عصر يوم الأحد، الأحد السابع من شهر جوان الجاري بقصر قرطاج، كلّ أعضاء الفريق قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم على ضرورة ألّا يغيب عن أيّ أحد كان الشعور بأنّه يمثل وطننا العزيز وأنّه يحمل الرّاية الوطنية ويستبسل من أجل رفعها عالية تحت كلّ سماء.

كما شدّد رئيس الدّولة على أنّ زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولّى وانتهى وعلى ضرورة أن يتسلّح الجميع بروح التحدّي والانتصار.

كما أكّد رئيس الجمهوريّة على أنّ ثقافة الهزيمة أقسى وأشدّ من الهزيمة ذاتها في كافّة المجالات، وعلى كلّ واحد أن يقوم بدوره تحدوه عزيمة فولاذية وروح انتصارية لا تهتزّ ولا تلين.

وتوقّف رئيس الدّولة عند عديد المحطّات التّاريخية لمشاركة تونس سواء في الألعاب الجماعيّة أو الفرديّة، إذ بقيت عديد المشاركات راسخة في الذّاكرة الشّعبية لأنّ الذين شاركوا فيها أبهروا العالم، وتونس قادرة على إبهاره مادام هناك إيمان ثابت وعميق بالقدرة على رفع شتّى أنواع التحدّيات.

وخلص رئيس الجمهوريّة إلى القول أنّه قد تلمع السبورة اللامعة بنتيجة، لكنّ الأهمَّ هو ما سيُكتَب منها بأحرف من ذهب على سبورة التاريخ.

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