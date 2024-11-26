سعيد عن سلك الديوانة: يجب وضع منظومة جديدة تكفل الشفافية والسرعة في إسداء الخدمات

اخر تحديث : 26/11/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

محمّد الهادي سافر وقيس سعيد
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج محمّد الهادي سافر الذي قرر رئيس الدولة تعيينه مديرا عاما للديوانة.
وأكد رئيس الجمهورية على أهمية سلك الديوانة الذي كان في وقت من الأوقات مكوّنا من مكوّنات قوات الأمن الداخلي قبل أن يُفرد بنظام قانوني خاص. وأسدى رئيس الدولة تعليماته بضرورة تبسيط الاجراءات ووضع منظومة جديدة تكفل الشفافية والسرعة في إسداء الخدمات.
وذكّر رئيس الجمهورية بدور الديوانة في حماية الأمن القومي لا في المستوى الاقتصادي فحسب بل أيضا في سائر المستويات الأخرى ومن بينها وليس أقلّها مراقبة المواد التي يتم توريدها حفاظا على صحة المواطنين


Print This Post

كلمات البحث :;;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق