سعيد: عهد قطعته مع الله والشعب بأن يتم القضاء على الفساد

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال تحوّله إلى كل من معتمدية الوسلاتية ومعتمدية العلا من ولاية القيروان و إلى ولاية سليانة يوم أمس الأحد، أنه قطع عهدا مع الله ومع الشعب التونسي بأن يتم القضاء على الفساد، مشددا على أن القادم سيكون أفضل بكثير بعد تطهير البلاد من المفسدين الذين عبثوا بتونس على مدى عشرات العقود .

وأبرز الرئيس بأن من مازال يتاجر ويُجوع التونسيين سيتحمل مسؤوليته كاملة، مشيرا إلى ضرورة أن يتحمل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فلا مكان له داخل الدولة.

وأضاف الرئيس أثناء حديث مع المواطنين: « من مازال يتاجر ويُجوع التونسيين سيتحمل مسؤوليته كاملة ..لا بد من وضع حد للمحتكرين ومسالك التوزيع غير القانونية » .

كما تعهد الرئيس بالعمل في أقرب وقت على توفير جهاز سكانار لفائدة المستشفى الجهوي بسليانة، مشيرا إلى أنها طالما عانت من التهميش والظلم رغم أنها تتوفر على كل مقومات النجاح.

كلمات البحث :الشعب;سعيد;فساد