سعيد: غدًا المُشرِق بنور العدل والحرية والكرامة لناظره قريب

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الخميس 22 من شهر ماي الجاري، على اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد رئيس الدولة في مستهل هذا الاجتماع على أنه كما دخلت الفرحة يوم أمس بإلغاء المناولة في مجلة الشغل ستدخل الفرحة في كافة القطاعات الأخرى بحلول جذرية تقطع نهائيا مع الماضي البغيض، وإن غدا المشرق بنور العدل والحرية والكرامة الوطنية في ظل هذا التناغم والتكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية النابعتين من نفس الإرادة الشعبية، إن هذا الغد المشرق لناظره لقريب.

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