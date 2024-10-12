سعيد: قواتنا المسلحة درع لا يصدأ وسيف مسلول لا يعاد إلى غمده إلا بعد التحقق من الانتصار

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، خالد السهيلي، وزير الدفاع الوطني.

وأشاد رئيس الجمهورية بالمجهودات التي بذلتها القوات المسلحة العسكرية لتأمين الانتخابات يوم السادس من أكتوبر، هذا فضلا عن العطاء غير المحدود في مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود.

وأكد رئيس الجمهورية على أن قواتنا المسلحة مدرسة في البذل والعطاء وأنها درع لا يصدأ وسيف مسلول لا يعاد إلى غمده إلا بعد التحقق من الانتصار.

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