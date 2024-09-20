سعيد: كل مسؤول عليه لا فقط القيام بواجباته بل بالتفاني في العمل الذي يتولاه

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، ظهر اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، كمال المدوري، رئيس الحكومة، على ضرورة مزيد تكثيف الجهود لتأمين السير العادي لكل المرافق العمومية مشددا، بصفة خاصة، على مراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية وغيرها.

وعلى صعيد آخر، تناول رئيس الجمهورية مطولا موضوع الأعلاف ودور المؤسسة التي تم إحداثها للغرض حتى تضع حدا للاحتكار ولم تقم بالدور الموكول لها على الوجه المطلوب، مشددا على أن كل مسؤول في أي قطاع عليه لا فقط القيام بواجباته بل بالتفاني في العمل الذي يتولاه.

وفي نفس هذا السياق المتعلق بالفلاحة، تعرض رئيس الجمهورية إلى جملة من الحلول لتشجيع الفلاحين عموما وذلك بمنح صغار الفلاحين، على وجه الخصوص ، امتيازات جبائية وقروضا ميسرة لاقتناء الأبقار التي تراجع عددها في السنوات الأخيرة وانعكس سلبا لا على الفلاحين فقط بل كذلك على انتاج اللحوم والحليب على السواء.

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