سعيد: لا بُدّ أن تُعاضد قوات الأمن فرق المراقبة الاقتصادية لتفكيك شبكات المحتكرين والمُضاربين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين 21 أفريل 2025 بقصر قرطاج، كلاّ من خالد النوري وزير الداخلية وسفيان بالصادق كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني وحسين الغربي المدير العام، آمر الحرس الوطني.

وتمّ خلال هذا اللقاء استعراض العمليات غير المسبوقة التي قامت بها قوات الأمن في الإطاحة بإحدى أكبر شبكات تهريب المخدّرات بتونس.

وأكّد رئيس الدّولة على أنّ هذه الشبكات لا تسعى فقط إلى الاتجار بالمخدّرات ولكن تعمل على ضرب الاستقرار داخل المجتمع. فكما يسعى البعض إلى المساس بمؤسسات الدّولة يسعى هؤلاء المجرمون لضرب الأمن في المجتمع.

كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى ضرورة معاضدة قوات الأمن لفرق المراقبة الاقتصادية لتفكيك شبكات المحتكرين والمُضاربين.

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