سعيد: لا تسامح مع من يستهدف الدولة في أمنها وفي مؤسساتها

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى استقباله لوزير الداخلية كمال الفقي ظهر اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 بقصر قرطاج، على ضرورة العمل دون انقطاع وفي كامل مناطق الجمهورية لمواجهة كل أنواع الجريمة، وأثنى على المجهودات التي تقوم بها القوات الأمنية وما لقيته من صدى ايجابي لدى المواطنين.

كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تضافر جهود كل الجهات المعنية في مجال مكافحة الاحتكار وتفكيك كل الشبكات الإجرامية لأن عديد الأطراف لا همّ لها سوى الاعتداء على أمن الدولة وضرب السلم الاجتماعية.

وخلُص رئيس الجمهورية الى أنه لا تسامح مع من يستهدف الدولة في أمنها وفي مؤسساتها ولا مع من يريد بثّ الفوضى والتنكيل بالمواطنين بأي شكل من أشكال الجريمة.

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