سعيد: لا مجال في هذه اللّحظة للأيادي المرتعشة والفرائص المرتعدة ولا للفكر المستلب

اجتمع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم الثلاثاء 20 من شهر جويلية الجاري بقصر قرطاج، بسارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة وبسمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط وفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.

وتناول رئيس الدّولة، خلال هذا الاجتماع، القانون الذي تمّ ختمه والمتعلّق بالمصادقة على مخطّط التّنمية 2026-2030.

كما تعرّض رئيس الجمهوريّة إلى الدّيون التي تراكمت ولم يستفد منها الشّعب التّونسي ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهّداتها ولم تتأخّر عن سداد ما التزمت به.

وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الدّولة على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الدّيون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي، وانتظاراته لن تخيب.

وخلص رئيس الجمهوريّة إلى أنّ حياة الدّول والأوطان لحظات تكون فيها الشّعوب في موعد مع التّاريخ لتصنع التّاريخ كما تريد، ولا مجال في هذه اللّحظة للأيادي المرتعشة والفرائص المرتعدة ولا للفكر المستلب.

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