سعيد: لا مجال للتردّد في إعفاء أيّ مسؤول ثبت حتّى أنّه لا يشعر بالأمانة

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، يوم الإثنين 21 أفريل 2025 بقصر قرطاج، سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة سير العمل الحكومي بوجه عام.

وأكّد رئيس الدّولة على أنّ الثورة التشريعية يجب أن تكون مشفوعة بثورة إدارية ولا مجال للتردّد في إعفاء أيّ مسؤول ثبت حتّى بعد يوم واحد من تعيينه أنّه لا يشعر بالأمانة التي كُلّف بحملها.

وأعرب رئيس الجمهورية مجدّدا عن اعتزازه بوعي الشعب التونسي الذي يمثّل جدارا لن يسقط أبدا بل ستكسّر عليه كلّ معاول الهدم والمحاولات البائسة اليائسة لمن يحنّون إلى العودة إلى الوراء.

كلمات البحث :أمانة;اعفاء;سعيد