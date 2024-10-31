سعيد: لا مجال للتفريط في ملك الشعب وحرب التطهير ضد الفساد ستستمر دون هوادة

توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم أمس الأربعاء، في زيارة غير معلنة إلى كل من هنشير الشعال و بئر علي بن خليفة بولاية صفاقس قبل أن يتحول إلى مدينة القيروان.

وأكد رئيس الجمهورية على أنه لا مجال للتفريط في ملك الشعب التونسي وأن حرب التطهير ضد الفساد ستستمر دون هوادة.

وإلتقى رئيس الجمهورية بعدد من المواطنين في كل الأماكن التي زارها وإستمع لمشاغلهم مجددا تأكيده على أن العمل مستمر دون انقطاع لتحقيق مطالب المواطنين المشروعة في كل جهات الجمهورية.

يشار الى ان هنشير الشعّال يعد حوالي 400 ألف شجرة منتجة للزيتون، وهو ثاني أكبر غابة زيتون في العالم من حيث المساحة البالغة 18724ر5 هكتارا، ويشغل حوالي 435 عونا وعاملا قارا ، وحوالي 385 عاملا عرضيا.وهو على ملك الدولة التونسية وتحت تصرفها وإدارتها من الجني الى المتابعة الفلاحية إلى تحويل الزيتون إلى زيت، ويعرف حاليا عديد الاشكاليات.

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