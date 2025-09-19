سعيد: لا نتدخل أبدا في القضاء ولا نُريد محاكم لتصفية الحسابات ولكن نُريد محاسبة عادلة

شدد رئيس الدولة قيس سعيّد يوم أمس الخميس 18 سبتمبر 2025، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم والقوانين، على أنه لا يتدخل أبدا في القضاء ولا يُريد محاكم لتصفية الحسابات ولكنه يُريد محاسبة عادلة تقوم على الحساب على القانون .

وكشف الرئيس بأن بعض المسؤولين يتصرّفون وكأنهم في ظل دستور 2014 أو في ظل الدستور القديم، داعيا إلى تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة لمن يُريد المسّ بوحدة الدولة ولمن استولى على مقدراتها .

وأبرز الرئيس بأن عديد النصوص القانونية التي مازالت تُدار بها الدولة والتي وضعت على المقاس لخدمة جملة من الأشخاص ولصالح أطراف من عائلة باعتراف من الخارج الذي يُريد أن يتدخل ويعتبر تونس محمية مستعمرة أو تحت الوصاية.

وقال الرئيس: « الدولة التونسية يحكمها دستور جديد .. لم يعُد مقبولا إدارة الدولة بردود الفعل، إذ لا بد من الانتقال إلى الفعل ولا يُمكن البقاء في انتظار حدوث أزمات لنرُدّ الفعل.. الوقت حان للدخول في مرحلة جديدة » .

وأضاف سعيد: « إن كان هناك من فشل في الدفاع عن القضية فلن نُغير القضية بل نُغير من أؤتمن على أن يكون مؤتمنا عليها ويُؤدي واجبه على الوجه المطلوب. »

كلمات البحث :حسابات;سعيد;قضاء