سعيد: لا ينسى البنك المركزي ومن يقوم عليه أنه مؤسسة عمومية وليس مستقلا عن الدولة

أكد رئيس الدولة قيس سعيد خلال لقائه مساء اليوم الجمعة، أحمد الحشاني، رئيس الحكومة وليلى جفّال وزيرة العدل وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، أن هناك بعض الجمعيات في تونس في الواقع امتداد لدوائر استخباراتية وذلك بالحجة والبرهان، مشيرا إلى أن إحدى الجمعيات في تونس تلقت 2 مليارات في سنة واحدة .

وقال سعيد: » لا ينسى البنك المركزي ومن يقوم عليه أنه مؤسسة عمومية وليس مستقلا عن الدولة فهو يتمتع بالاستقلالية في المجال المتصل بالسياسة النقدية » .

وشدد الرئيس على أن قدراتنا كثيرة وثرواتنا كبيرة ولكننا دولة فقيرة في بلاد ثرية تعج بالخيرات نخرها الفساد ويجب أن نقضي على هذا الفساد المتفشي في كل مكان.

كما أبرز الرئيس أن الأملاك المصادرة صُودرت لفائدة الدولة التونسية ولا بُدّ من وضع حد للإجراءات التي تؤدي إلا استغلال أموال الشعب ولم تصادر من أجل لوبيات قبل 2014.

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