سعيد: لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه الخميس 21 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، بليلى جفال، وزيرة العدل، على الزمن القضائي في البت في عديد القضايا، فلا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد.

وأشار سعيد في هذا السياق، إلى وجود عديد القضاة الشرفاء الذين يعون وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه.

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