سعيد: لا يُمكن مواصلة حرب التّحرير إلا بمن يُؤمن بحقّ الشّعب التّونسي في التحرّر الكامل من رواسب الماضي البغيض

تحوّل رئيس الدّولة قيس سعيد ظهر أمس، إلى قصر الحكومة بالقصبة، حيث اجتمع برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، مؤكداً أنّ عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أنّ استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولاً.

وقال الرئيس: « لقد تمّ التّنبيه تلو التّنبيه والتّحذير تلو التّحذير ولكن بلغ السّيل الزّبى ولا يمكن مواصلة حرب التّحرير الوطني إلا بمن يؤمن بحقّ الشّعب التّونسي في التحرّر الكامل من رواسب الماضي البغيض، أمّا من يريد التّنكيل بالشّعب التّونسي تحت عباءات مختلفة واعتقد أنّه فوق القانون فقد جنى على نفسه ولم يجن عليه أحد.

