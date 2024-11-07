سعيد لبودربالة والدربالي: تونس تواجه تحديات كبيرة لا يمكن رفعها إلا بالعمل معا

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وعماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتناول هذا الاجتماع خاصة الدور الموكول لكل من المجلسين لوضع التشريعات التي ينتظرها شعبنا خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار رئيس الدولة، في هذا السياق، إلى أن تونس تواجه تحديات كبيرة لا يمكن رفعها إلا بالعمل معا كل في إطار اختصاصاته في ظل شعور مشترك مفعم بالمسؤولية الوطنية التاريخية.

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