سعيد لبودربالة والدّربالي: كلّنا فيالق لخوض حرب تحرير واحدة لا رجعة بعدها إلى الوراء

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس، 22 سبتمبر الجاري بقصر قرطاج، كلاّ من إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وعماد الدّربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وشدّد رئيس الدّولة في هذا اللّقاء على أنّنا كلّنا فيالق لخوض حرب تحرير واحدة لا رجعة بعدها إلى الوراء خاصة وأنّ كلّ المؤسّسات المُنتخبة منبعها الشّعب التونسي صاحب السيادة.

وأكّد رئيس الجمهورية على أنّ خيار الشّعب في التعويل على الذّات والعمل المستمرّ من أجل تحقيق مطالبه أثبت صحّته وفضح الذين اختاروا الارتماء في أحضان دوائر الاستعمار.

كما جدّد رئيس الدّولة التأكيد على أنّ أولى الأولويات هي إيجاد الحلول لمن كانوا ضحايا عقود من الإقصاء، مُشيرا على وجه الخصوص إلى ضرورة أن تُوضع تونس فوق كلّ اعتبار وأنّ وحدتها واستمراريتها واستقرارها وسيادة شعبها واستقلال قرارها هي عناصر تجمعنا جميعا ولا مجال للتنازل عنها بل وحتّى النقاش فيها.

كلمات البحث :الدربالي;بودربالة;حرب تحرير;سعيد