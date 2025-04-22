سعيد: لدينا من القدرات ما يجعلنا فاعلين على المستوى العالمي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر اليوم، الثلاثاء 22 أفريل 2025، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي الذي يؤدّي زيارة عمل إلى بلادنا.

وكان هذا اللّقاء مناسبة أكّد خلالها رئيس الدّولة على متانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين والعزم على مزيد تطويرها في كافّة المجالات ومن بينها القطاع الصحّي، مشيرا في هذا السياق إلى عديد الاختصاصات الناجحة والرائدة سواء في تونس أو في المملكة العربية السعودية، فهذه الكفاءات تتمّ دعوتها للقيام بعمليات جراحية في منتهى الدقة حتّى في الدّول المتطورة في المجال الطبّي أو يتنقّل عدد من المرضى من هذه الدّول إلى تونس أو إلى المملكة العربية السعودية لإجرائها ومنها على سبيل الذّكر لا الحصر عملية فصل التوائم.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنّه بمثل هذا التعاون، وانطلاقا من القيم الإنسانية التي نشترك فيها يمكن تحقيق الكثير وتوجيه رسالة إلى العالم كلّه أنّه لدينا من القدرات ما يجعلنا فاعلين على المستوى العالمي فحين يُدعى طبيب تونسي أو طبيب سعودي لإجراء عمليات جراحية في الخارج، فذلك اعتراف عالمي بأنّنا قادرون على الإبداع بل على السّبق في كلّ المجالات. ويكون الإبداع أكبر والسّبق أسرع حين نكون متّحدين متضامنين متآزرين.

كلمات البحث :سعيد;قدرات;مستوى عالمي