سعيد لرئيس الحكومة: من كانوا يتصورون أنهم سيساومون بغلق المعامل سلّط عليهم النصوص القانونية في أقرب الأجال

توجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عشية يوم أمس، الأربعاء 05 فيفري 2025، إلى مقرّ لجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ثمّ إلى مقرّ وزارة المالية ومنه إلى قصر الحكومة بالقصبة.

وتحوّل رئيس الدولة إثر ذلك إلى حي باب سويقة حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، وأكّد لهم عزمه الثابت على المضي قدما من أجل إيجاد حلول شاملة تضمن حقوق الجميع وفق القانون حتى يكون في مستوى انتظارات وتطلعات الشعب التونسي.

ودعا رئيس الجمهورية خلال لقاءه رئيس الحكومة كمال المدوري إلى أن يسلّط على من كانوا يتصورون أنهم سيساومون بغلق المعامل النصوص القانونية في أقرب الأجال ، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع بدون أن اعتبار وأن كل المتقاضين أسوياء أمام القضاء.

وقال الرئيس إن العاملات الذين يتعرضن للتحيل لن يضيع حقهن هدرا.

كما شدد الرئيس على أنه لا بد من تطهير تونس ممن يتخفون وراء الستار ويتحدثون من الخارج ومأجورون ومرتمون في أحضان الاستعمار، مؤكدا أن تونس دولة ذات سيادة ولا عذر لأحد في أن يخيب انتظارات الشعب.

كما طالب الرئيس الديوانة التونسية بأن تقوم بالدور الموكول لها لحماية الاقتصاد الوطني حيث يتم التنكيل بعدد من الأشخاص في حين أن كبار المهربين تحت الحماية، مشددا عل أنه لا حماية لأحد إلا بالقانون وكل المواطنين متساوون أمامه.

وأضاف رئيس الدولة: « ليست الحكمة في أن نضع النصوص دون جدوى بل الحكمة في أن تكون هذه النصوص نافذة في أقرب الأوقات » .

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