سعيد لرئيس مجلس الوزارء العراقي: موقف واحد وكلمة عربية سواء هما الطريق لوضع حدّ لجرائم المُحتلّ

تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الأحد ، مكالمة هاتفية من محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي ، جدّد له فيها الدعوة لحضور أعمال الدّورة 34 لمؤتمر القمة العربية والدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية اللتين ستحتضنهما بغداد يوم 17 من الشهر الجاري.

وكانت هذه المكالمة فرصة أكّد فيها رئيس الدّولة مجدّدا على موقف تونس الثابت من حقّ الشعب الفلسطيني في تحرير كلّ شبر من أرضه السليبة وإقامة دولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشّريف، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيونية ضدّ الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد وحرمان حتّى من أبسط مقومات الحياة بل حتّى من قطرات ماء ووفاة عشرات الأطفال من الجوع والعطش لا تستهدف الإبادة فحسب بل تستهدف القضاء على الإرادة في التحرير وهو ما لن تتوصّل إليه قوات الكيان الغاصب أبدا، فحين يصرّ شعب على التحرير سيتحقّق له النصر مهما كان حجم التحدّيات ومهما بلغت جسامة التضحيات.

وأكّد رئيس الدّولة على ضرورة الاجتماع على كلمة واحدة في ظلّ صمت دولي مريب وفي ظلّ ضرب لأبسط قواعد القانون الإنساني، فموقف واحد وكلمة عربية سواء هما الطريق لوضع حدّ لهذه الجرائم ولهذا الوضع غير الإنساني الذي انتفضت ضدّه شعوب العالم بأسره.

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