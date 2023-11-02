سعيد لسفراء تونس الجُدد بالخارج: أينما حَلَلْتُم دافعوا عن الحق الفلسطيني المشروع

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس، على موكب تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس بالخارج، وهم على التوالي:

- نوفل هدية، سفيرا فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية لدى جمهورية البرتغال.

- إسكندر الدنقزلي، سفيرا فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية لدى مملكة هولندا

- نبيهة حجاحي، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية فنلندا.

- محمد كريم بودالي، سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية لدى دولة الكويت.

- مفيدة الزريبي، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى المملكة الأردنية الهاشمية

- سعاد الطرابلسي، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية اليونان.

- منير الجمني، سفيرا فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية لدى بوركينافاسو.

وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وشدد الرئيس بالمناسبة، على أن العالم يعيش بالفعل منعرجا تاريخيا لذلك لا بد أن نكون في موعد مع التاريخ .

وخاطب الرئيس السفراء الجدد بالقول:

« أنتم سفراء للجمهورية التونسية ولكن لا تنسوا أبدا القضية المركزية وهو الحق الفلسطيني فأينما حللتم دافعوا عن بلادنا العربية وعن الحق الفلسطيني المشروع في أرضه كاملة وإقامته دولته مستقلة وعاصمتها القدس الشريف ».

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