سعيد للجرحى الفلسطنيين: لديكم شعب في تونس يضعكم في القلب

اخر تحديث : 04/12/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

زيارة رئيس الجمهوريةقيس سعيد لجرحى العدوان الصهيوني على غزة في عدد من المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة

أكّد رئيس الدولة قيس سعيد خلال زيارة أدّاها لجرحى العدوان الصهيوني على غزة في عدد من المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة ، أن كل جهودنا في تونس وكل ما لدينا من إمكانيات سنضعها على ذمة أخوتنا في فلسطين .
وأضاف سعيد للجرحى: « تونس دائما مفتوحة أمامكم.. لديكم شعب في تونس يضعكم في القلب.. سنعمل على أن نحيط بكم في كل مكان » .

وتساءل الرئيس مستنكرا: « أين قانونهم الإنساني الذي وضعوه.. هناك قانون واحد أزلي وهو أن الحق لن يضيع وستعود كل فلسطين للشعب الفلسطيني… آن الأوان أن تتحرك الإنسانية جمعاء » .
كما أعلن الرئيس أن دفعة أخرى من الجرحى الفلسطينيين ستصل بعد يومين، مضيفا: « سنعمل بكل وسعنا على أن نقف معا في مواجهة العدوان الصهيوني » .


Print This Post

كلمات البحث :;;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق