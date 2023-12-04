سعيد للجرحى الفلسطنيين: لديكم شعب في تونس يضعكم في القلب

أكّد رئيس الدولة قيس سعيد خلال زيارة أدّاها لجرحى العدوان الصهيوني على غزة في عدد من المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة ، أن كل جهودنا في تونس وكل ما لدينا من إمكانيات سنضعها على ذمة أخوتنا في فلسطين .
وأضاف سعيد للجرحى: « تونس دائما مفتوحة أمامكم.. لديكم شعب في تونس يضعكم في القلب.. سنعمل على أن نحيط بكم في كل مكان » .
وتساءل الرئيس مستنكرا: « أين قانونهم الإنساني الذي وضعوه.. هناك قانون واحد أزلي وهو أن الحق لن يضيع وستعود كل فلسطين للشعب الفلسطيني… آن الأوان أن تتحرك الإنسانية جمعاء » .
كما أعلن الرئيس أن دفعة أخرى من الجرحى الفلسطينيين ستصل بعد يومين، مضيفا: « سنعمل بكل وسعنا على أن نقف معا في مواجهة العدوان الصهيوني » .
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