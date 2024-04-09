سعيد للحشاني: من يتحمل مسؤولية عليه أن يُضاعف من جهوده مع واجب التحفظ والحياد

استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، يوم الاثنين 8 أفريل 2024 بقصر قرطاج، أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وجدد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء موقفه المتعلق بضرورة التعويل على إمكانيتنا الوطنية في المقام الأول، مضيفا: « هذه هي الطريق التي نسير فيها بالرغم من الصعوبات التي نواجهها ولكن أمكن بفضل هذا الخيار تخطي العديد من التحديات وخير دليل على ذلك هو تحسن التوازنات المالية للدولة. »

وأوضح رئيس الجمهورية أن السير قدما في هذا الاتجاه مع التعاون الند للند على الصعيد الخارجي سيتيح الاستجابة لمطالب الشعب التونسي في الحياة الكريمة وفي الحفاظ على سيادة دولتنا والاستقلال الكامل لقرارنا الوطني.

كما أكد رئيس الجمهورية على أن تكون كل مؤسسات الدولة في خدمة المواطن في أي مستوى كان، ومن يتحمل المسؤولية عليه أن يضاعف من جهوده ويكون قدوة في البذل والتعفف والعطاء فضلا عن واجب التحفظ والحياد. فبعقول أبناءها وسواعدهم تبنى الأوطان وتزدهر، ويالعزيمة الثابتة الصادقة على رفع شتى أنواع التحديات لن تكون هناك أبدا أماني جوفاء أو مستحيلات.

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