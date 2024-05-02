سعيد للحشاني: يجب تطهير الإدارة من الذين اندسوا داخلها

تناول رئيس الجمهورية في اللقاء الذي جمعه، صباح اليوم الخميس 2 ماي 2024 بقصر قرطاج، بأحمد الحشاني، رئيس الحكومة، سير العمل الحكومي بوجه عام وعدد من مشاريع القوانين والأوامر التي ستُعرض على مجلس الوزراء للتداول فيها قبل عرضها على مجلس نواب الشعب.

ومن بين أهم المواضيع التي ركّز عليها رئيس الجمهورية ضرورة تطوير التشريعات في كل المجالات حتى تكون معبّرة عن تطلعات الشعب والقطع مع التشريعات والمفاهيم البائدة التي لم تعد صالحة للاستعمال.

وأكد رئيس الجمهورية على أن الشعب التونسي ينتظر ثورة تشريعية في كل المجالات تستجيب لمطالبه وانتظاراته.

كما شدّد رئيس الدولة مجددا على ضرورة تطهير الإدارة من الذين اندسوا داخلها ومن الذين آثروا البقاء في مكاتبهم وكأنهم جالسون في قاعات الانتظار.

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