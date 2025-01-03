سعيد: للدبلوماسية التونسية ثوابت راسخة يجب أن تكون اليوم أكثر إشعاعا في العالم اقتصاديا

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 3 جانفي 2025 بقصر قرطاج، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأكّد رئيس الدولة على أن للدبلوماسية التونسية ثوابت راسخة ويجب أن تكون اليوم أكثر إشعاعا في العالم لا فقط على المستوى الدبلوماسي التقليدي، سواء الثنائي أو متعدد الأطراف، بل أيضا على المستوى الاقتصادي.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه في طليعة هذه الثوابت حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وتسارع الأحداث في العالم كله اليوم لا يجب أن يؤدي الى تناسي الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

كما شدّد رئيس الجمهورية على مزيد الإحاطة بالتونسيين بالخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم عن بعد حتى لا يتجشموا عناء التنقل لمقرات السفارات والقنصليات.

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