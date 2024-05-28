سعيد للدّحدوح: التضحيات التي يقدّمها الشعب الفلسطيني اليوم لن تذهب سدى وسيستردّ حقه السليب

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين 28 ماي 2024 بقصر قرطاج، الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح.

وأكّد رئيس الجمهورية موقف الشعب التونسي الثابت من الحق الفلسطيني المشروع والإيمان العميق بأن التضحيات التي يقدّمها الشعب الفلسطيني اليوم لن تذهب سدى وسيستردّ حقه السليب في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، بالرغم من هذه المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني كل يوم.

وأكّد رئيس الدولة على أن المجتمع الإنساني في كل أنحاء العالم صار متفوقا على المجتمع الدولي وسيؤدي بالتأكيد إلى تغييره في قادم الأعوام.

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