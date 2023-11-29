سعيد للسيسي: مستعدون لاستقبال عدد من مصابي حرب غزة لتلقي العلاج بتونس

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

وتناول الرئيسان في هده المكالمة العلاقات بين البلدين. وأثنى رئيس الجمهورية بهذه المناسبة على الدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد الدمار الذي لحق بكل مرافقها نتيجة للعدوان الصهيوني عليها.

كما أبلغ سعيد على استعداد تونس، بالتنسيق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر الفلسطيني، لاستقبال عدد من المصابين لتلقي العلاج بتونس موضحا أنه في هذه الفترة التي تشهد هدنة هناك عدد كبير من الذين لا يجدون الحد الأدنى من الرعاية الصحية وهناك ممن يقضون كل يوم نتيجة لهذا الوضع الكارثي اللاإنساني.

هذا وسيتولى وزيرا خارجية البلدين التنسيق في أقرب الآجال حتى يقوم الشعب التونسي بواجبه المقدس تجاه الشعب الفلسطيني .

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