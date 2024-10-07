سعيد للمدوري: انتظارات الشعب كبيرة ولا بدّ من العمل على تحقيقها

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، كمال المدوري، رئيس الحكومة.

وشدّد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على ضرورة مضاعفة كل المسؤولين لجهودهم والمرور إلى السرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطنين لاختصار المسافة في الزمن وفي التاريخ ولرفع شتى أنواع التحديات، فانتظارات الشعب كبيرة ولا بدّ من العمل على تحقيقها وخاصة في استرجاع الدولة لدورها الاجتماعي.

كما أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تخطّي كل العقبات ومراجعة عديد التشريعات بفكر جديد وبعزيمة لا تلين، فالشعب التونسي أبرز وعيا عميقا بدقّة المرحلة ولا بدّ على كل مسؤول على أي مرفق عمومي أن يكون مثالا في البذل وفي التعفّف وفي العطاء وأن يجد الحلول السريعة. فتونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ وعلى كل المسؤولين أن يكونوا في الموعد لتحقيق طلبات الشعب المشروعة.

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