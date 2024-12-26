سعيد للمدوري: يجب أن تُلبّي التشريعات الانتظارات المشروعة للشعب التونسي

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى اجتماعه، يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، بكمال المدّوري، رئيس الحكومة، على أن التشريعات يجب أن تُلبّي الانتظارات المشروعة للشعب التونسي، ومثل هذا البناء لن يكون صلبا ودائما إلا إذا قام على أُسس جديدة لا على أطلال الماضي.

كما شدّد رئيس الدولة، مجدّدا، على ضرورة وضع مقاربات جديدة تقوم على معالجة جذرية للتحديات التي تواجهها تونس خاصة منها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

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