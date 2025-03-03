سعيد: لم ولن أتدخّل في القضاء والعدالة موجودة في قصور العدالة

أدى رئيس الجمهورية بعد ظهر الأحد ثاني أيام شهر رمضان المعظم، الثاني من شهر مارس الجاري، زيارة إلى عدد من الأسواق و نقاط البيع بكل من حي الزهور وحي الحلفاوين و نهج سيدي محرز بتونس العاصمة للوقوف على تزويد الأسواق بالسلع و الإطلاع على جودتها وحقيقة أسعارها.

وكانت هذه الزيارة مناسبة أيضا للتوقف عند عديد النقائص إلى جانب التحدث مباشرة مع عدد المواطنين و المواطنات والإنصات لمشاغلهم في شتى المجالات.

كما توقف رئيس الجمهورية عند عدد من المعالم التاريخية بالمناطق التي تحول إليها بباب سويقة.

وأكد رئيس الدولة أن تونس أمانة بأيدينا جميعا ويجب أن نكون يدًا واحدة لنطهرها من كل المجرمين.

وشدد الرئيس على أنه لم ولن يتدخّل في القضاء وأن العدالة موجودة في قصور العدالة.

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