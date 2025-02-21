سعيد: لن تُحقّق تونس نموّا حقيقيّا إلاّ على قاعدة العدل الاجتماعي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 20 فيفري 2025 بقصر قرطاج، عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية.

وشدّد رئيس الدولة مجدّدا على الدّور الاجتماعي للدولة في كافة المجالات، فلن يستقرّ وضع إلاّ إذا استتبّ العدل والإنصاف ولن تُحقّق تونس نموّا حقيقيّا إلاّ على قاعدة العدل الاجتماعي.

كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى دور الاتحاد التونسي للتضامن، مؤكّدا في هذا الصدد على أنّ التونسيّين والتونسيّات في الداخل وفي الخارج متضامنون متعاضدون حين يشعر كلّ فرد منهم بعلاقة ثقة بينه وبين مؤسسات الدولة، وهذه هي الثورة الثقافية لاستكمال مسار التصحيح.

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