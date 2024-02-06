سعيد: لن نقبل بأن تضبطنا رزنامة أو وصفة من أي جهة خارجية كانت

توجّه رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر الإثنين 5 فيفري 2024، إلى مقر رئاسة الحكومة بالقصبة حيث إلتقى أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وتناول معه سير العمل الحكومي وخاصة سير جملة من المرافق العمومية، هذا إلى جانب عدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية.

كما تحول رئيس الجمهورية إلى مقر الكتابة العامة للحكومة حيث تفقد عمل عدد من المسؤولين، مشددا على أن الإدارة يجب أن تقوم بدورها وأن يكون العطاء مضاعفا وأن يكون كل مسؤول مستبطنا للمسؤولية التي يتولاها وللواجب الذي يتحمله.

وبخصوص قانون الصلح الجزائي، بعث الرئيس برسالة طمأنة للجميع بأن الأمر لا يتعلق بتصفية حسابات مع أي كان ولكن الأمر يتعلق بقضية عادلة هي قضية أموال الشعب يجب أن تعود للمفقرين والبؤساء لتوفير الحد الأدنى من أسباب العيش الكريم .

وأضاف الرئيس: « الشعب له الكلمة الفصل في كل الاختيارات ولن نقبل بأن تضبطنا رزنامة أو وصفة من أي جهة خارجية كانت.. بإرادتنا وبعقولنا وبدمائنا سنحمي وطننا وسنحمي بلادنا وسنأخذ بيد البؤساء والفقراء الذين تم تهميشهم » .

كلمات البحث :رزنامة;سعيد