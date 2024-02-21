سعيد: لن يتم التفريط في المعهد الوطني لعلوم و تقنيات البحار للوبيات

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها مساء أمس الثلاثاء، للمعهد الوطني لعلوم و تقنيات البحار أو ما يعرف « بدار الحوت » أنه لن يتم التفريط في المعهد للوبيات، مبرزا بأنه مفخرة لتونس .

وشدد الرئيس على أن المؤسسة لا بُدّ أن تستعيد بريقها كما كانت سابقا ولا بد من وضع حد للوضعية الحالية من فساد وتردي، مستنكرا وجود أحواض فارغة تفتقر للأسماك وللحيوانات البحرية.

وقال الرئيس إن هناك من يعمل على إخراج المؤسسة من مكانها باعتبار وأن موقعها يُسئ لحيتان البر الكبيرة، على حد تعبيره.

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