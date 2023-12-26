سعيد: لن يتم التفويت في مصنع الفولاذ وسيبقى ملكا للدولة التونسية



أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها إلى مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم التفويت في هذه المؤسسة لأنها بالفعل من ثروات تونس، مشيرا إلى أنه تم تفليس مصنع الفولاذ والتفريط في العديد من منشآته.

وأضاف الرئيس: « هناك ملايين الأطنان من الحديد التابع للسكك الحديدية بتونس في الخردة المتناثرة في كل مكان ويجب أن تعود إلى مؤسسة الفولاذ .. البتات التي تقع بالنسبة إلى الخردة في عديد المؤسسات في الظاهر بتّة ولكن طرف واحد يستفيد منها » .

وشدد الرئيس على أنه لن يترك المؤسسة بأيدي العابثين، مؤكدا وجود شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة بدوائر أجنبية تسعى لتفليس هذه المؤسسات .

وقال الرئيس: « نريد أن نبني بلادنا بثرواتنا باختياراتنا بعقولنا بفؤوسنا ولكن لن نبيع بلادنا لأحد .. وضعوا تونس ومؤسساتها ومنشآتها في المزاد ولكن ستبقى هذه المؤسسة ملكا للدولة التونسية » .

وأبرز الرئيس بأن الدولة يجب أن تكون دولة اجتماعية ومؤسساتنا ليست قابلة للتفريط، مشددا على أن هناك سياسة دولة يضبطها رئيس الجمهورية على الجميع أن ينخرط فيها.

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