سعيد: لن يقدر أحد على طمس عدد من الصحف أو تغييبها فهي جزء من تاريخ تونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، هندة بن علية الغريبي، الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية، و شكري بن نصير ، الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية، و ناجح الميساوي، الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وسعيد بن كريم الرئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لابراس و محمد بن سالم، المتصرّف المفوّض بدار الصباح.

وتناول هذا اللقاء دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة التي تعيشها تونس، فحرب التحرير الوطني ليست مجرّد شعار بل هي جبهات متعدّدة وليس أقلّها الإعلام.

وتوقّف رئيس الجمهورية عند عديد المحطات التاريخية التي شهدتها تونس في مجال الصحافة المكتوبة ثم المسموعة والمرئية، مبيّنا أن عددا من الصحف التي كانت النيّة تتجه إلى تغييبها هي جزء من تاريخ تونس ولن يقدر أحد على طمسها أو تغييبها.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى المخاض الذي تعيشه الإنسانية قاطبة، فالفكر الإنساني تطوّر في حين أن بعض المفاهيم بقيت جامدة و الصراع بين الأفكار الجديدة و المفاهيم القديمة ستتمخّض عنه ولادة مفاهيم تحلّ محلّ ما لم يعد صالحا متّسقا مع هذا التطوّر المتسارع و غير المسبوق.

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