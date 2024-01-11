سعيد: ما لم نُعوّل على قدراتنا الذاتية لا يمكن تحقيق الاندماج على قاعدة العدل

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر الأربعاء 10 جانفي 2024 بقصر قرطاج، برئيس الحكومة أحمد الحشاني.

وتناول اللقاء سير العمل الحكومي بوجه عام وعددا من مشاريع القوانين والأوامر التي تم التداول فيها في الإجتماع الاخير لمجلس الوزراء على وجه الخصوص.

ومن بين أهم المشاريع التي شدد عليها رئيس الجمهورية، المشروع المتعلق بالقضاء على الإقصاء الاجتماعي والمالي.

وبين رئيس الجمهورية أنه آثر أن يكون هذا المشروع حاملا لهذا الاسم عوض الاندماج لأنه لا يمكن ان يتحقق الاندماج المنشود إلا بالقضاء على أسباب الإقصاء، موضحا في هذا السياق أن عديد المفاهيم التي وضعت في الخارج انتهت مدة صلوحيتها فضلا عن أنها لم تؤدي إلا إلى مزيد الإقصاء والتهميش .

وأعرب الرئيس عن أسفه لوجود من لا يزال يتعامل في تونس مع هذه المفاهيم دون أن ينظر في مصدرها ودون أن يكلف نفسه عناء النظر في نتائجها، مبرزا بأن الإقصاء هو نتيجة جملة من الاختيارات الخاطئة ولجملة من الإملاءات من الخارج، مضيفا: « ما لم نعول على قدراتنا الذاتية وعلى اختياراتنا الوطنية النابعة من ارادة الشعب، لا يمكن تحقيق الاندماج على قاعدة العدل والانصاف وعلى قاعدة قيام الدولة بدورها الاجتماعي. »

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