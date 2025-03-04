سعيد: ما يحصل اليوم غير طبيعيّ أو بريء اذ يتمّ تعطيل عدد من المشاريع لأسباب واهية

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس، الثّالث من شهر مارس الجاري، السيّد رياض شوّد وزير التّشغيل والتّكوين المهني والسّيدة حسنة جيب الله كاتبة الدّولة لدى وزير التّشغيل والتّكوين المهني المكلّفة بالشّركات الأهليّة.

وشدّد رئيس الدّولة خلال هذا الإجتماع على ضرورة اختصار الإجراءات والبحث عن سبل جديدة لتمويل المشاريع التي يتقدّم بها الشّباب على وجه الخصوص لبعث هذا الصّنف من الشّركات.

وأشار رئيس الجمهورية الى أنّ ما يحصل اليوم أمر لا هو طبيعيّ ولا هو بريء اذ يتمّ تعطيل عدد من المشاريع لأسباب واهية أو بهدف تعطيل مشاريع أخرى، هذا فضلا عن محاولات التّقزيم والتّرذيل.

وأسدى رئيس الدّولة تعليماته بالمضيّ قدما الى الأمام وتيسير الإجراءات والتّصدّي لكلّ المحاولات اليائسة المذكورة التي تقف وراءها قوى الرّدّة المرتبطة بالدّوائر المعروفة التي لا همّ لها سوى الاستئثار بالثّروات الوطنيّة، في حين أنّ هذه الثّروات هي ملك للشّعب التّونسيّ كما ينصّ على ذلك الدّستور، والشّركات الأهليّة يمكن أن تحوّل كلّ جهات الجمهوريّة الى مصادر للثّروة، وتونس تعجّ بكلّ أنواع الثّروات والخيرات، فينتفع بها باعثوها ويعمّ نفعها الجميع.

كلمات البحث :أسباب واهية;المشاريع;سعيد