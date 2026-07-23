سعيد: ما يحصل من قطع للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق ظواهر غير عادية والدّولة لن تقف مكتوفة الأيدي

أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس، 22 من شهر جويلية الجاري بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلّا من خالد النوري، وزير الداخلية وصلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وعز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وفيصل طريفة، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز وعبد الحميد منجّة، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والعميد محمد رشاد السويسي، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية.

وأكّد رئيس الدّولة في بداية هذا الاجتماع على أنّه يتابع عن كثب، على مدار اليوم والساعة، الأوضاع في كلّ أنحاء البلاد، مشدّدا على أنّ ما يحصل من قطع للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثّل ظواهر غير عادية، والدّولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كلّ من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع.

كما تعرّض رئيس الجمهوريّة إلى قطع الماء والكهرباء الذي استمرّ في عديد المناطق إلى أكثر من أربع وعشرين ساعة وهو أمر يجب وضع حدّ له فورا، مع ضرورة إعلام المواطنين مسبّقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلك.

وأثنى رئيس الجمهوريّة على الجهود التي تبذلها وحدات الحماية المدنيّة، بالتنسيق مع مختلف الهياكل العسكريّة والأمنيّة والإداريّة، والتدخّلات السّريعة والنّاجعة التي قامت بها لإخماد الحرائق والحدّ من انتشارها، مشيدا بما أبداه الجميع من عطاء غير محدود إيمانا بالواجب الوطني المقدّس.

وخلص رئيس الدّولة إلى التّأكيد على الوعي العميق للشعب التونسي الذي ستتحطّم على أسواره كلّ محاولات التّنكيل مهما كان مصدرها ومهما إشتدّت ضراوتها.

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