سعيد: مستعدون لإطلاق مبادرات مشتركة مع إيطاليا تدفع بالتعاون الثقافي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم السبت 27 أفريل 2024 بقصر قرطاج، Gennaro Sangiuliano، وزير الثقافة بالجمهورية الإيطالية.

ونوّه رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء بالروابط الحضارية العريقة التي تجمع تونس بإيطاليا، وأكّد على أن العلاقات الثنائية أوسع وأشمل من المقاربات التقليدية ولا بدّ من حسن توظيف المخزون الثقافي للبلدين والاستلهام من التاريخ المشترك من أجل توطيد العلاقات الإنسانية بين الشعبين التونسي والإيطالي، مذكّرا، في هذا الإطار، بالموجات المتلاحقة من الإيطاليين على تونس خاصة منذ القرن 18.

وأشار رئيس الجمهورية، أيضا، إلى أن استضافة إيطاليا كضيف شرف في الدورة الحالية لمعرض تونس الدولي للكتاب يُترجم عمق روابط الصداقة والتعاون وتجذّرها ويفتح المجال أرحب نحو آفاق واعدة للشراكة في القطاع الثقافي.

وأعرب رئيس الدولة، في هذا السياق، عن استعداد بلادنا لإطلاق مبادرات مشتركة تدفع بالتعاون الثقافي إلى درجات أرفع في المستقبل من ذلك إحداث مركز ثقافي تونسي في إيطاليا، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات والهياكل الثقافية في البلدين، وتشجيع البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية في المجال الثقافي، وتبادل الطلبة والباحثين في سائر الاختصاصات.

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