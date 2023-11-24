سعيد: مستعدون لتطهير القضاء مرة أخرى ممن لا يُطبق القانون

أكد رئيس الدولة قيس سعيد خلال اجتماعه مساء الجمعة، مع أحمد الحشاني، رئيس الحكومة وليلى جفّال وزيرة العدل وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، استعداده لتطهير القضاء مرة أخرى ممن لا يُطبق القانون.

وأضاف سعيد: « لا نتدخل في القضاء أبدا.. لا أعلم حتى بأسماء كل القضاء .. لم أقم بقضية واحدة ضد أي شخص أو أي جمعية أو حزب بل أنأى بنفسي عن ذلك.. أرفض أن يتم التدخل في القضاء » .

وشدد الرئيس على أن القضاة أنفسهم يُمكن أن يساألوا إذا ثبت أنهم تجاوزا اختصاصاتهم، معتبرا أنه لا يُمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج ولا يُمكن أن يستقيم أي شيء في تونس إلا بقضاء مستقل.

وقال الرئيس: » على القضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة ومن يجلس على كرسي أو أريكة القاضي عليه أن يطبق القانون » .

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