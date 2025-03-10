سعيد: مشاريع تتقدّم أشغالها بسرعة قياسية تُشرف عليها الإدارة العامة للهندسة العسكرية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر اليوم، الإثنين العاشر من شهر مارس الجاري بقصر قرطاج، خالد السهيلي وزير الدفاع الوطني.

وأكّد رئيس الدّولة على اعتزاز الشعب التونسي بما تبذله القوات المسلحة العسكرية من جهود غير محدودة للدفاع عن حمى الوطن إلى جانب القوات المسلحة الأمنية، هذا فضلا عن تدخلاتها لمعاضدة مجهودات الدّولة سواء في تحقيق التنمية أو في الإنقاذ أو في تأمين الامتحانات الوطنية أو الانتخابات أو غيرها.

كما اطّلع رئيس الجمهورية على عدد من المشاريع التي تُشرف على إنجازها الإدارة العامة للهندسة العسكرية وتتقدّم أشغالها بسرعة قياسية على غرار أشغال تهيئة دار الثقافة ابن خلدون وساحتي المنجي بالي وبرشلونة بالعاصمة وأشغال تهيئة وصيانة المدينة العتيقة بالقيروان وفسقيات الأغالبة بها.

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