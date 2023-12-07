سعيد: مليار و973 مليون أجورٌ لـ20 شخصا في السنة بمؤسسة الكرامة القابضة وقد تم فتح بحث عدلي

أعلن رئيس الدولة قيس سعيد خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفّال اليوم الخميس، أنه تم فتح بحث عدلي بخصوص مؤسسة الكرامة القابضة، حيث تم تسجيل خلاص مليار و973 مليون لعشرون شخصا في السنة إلى جانب الامتيازات والتجاوزات وإلى جانب التفريط في عدد من المؤسسات لعدد من اللوبيات اتي تنخر البلاد.

وأبرز سعيد بأن أحد الذين كانوا على رأسها كان يتمتع بـ5 سيارات وظيفية فضلا عن مقتطعات الوقود المتعلقة بها بكمية جملية قدرها 1500 لتر شهريا، مشيرا إلى أن من كان على رأسها كان يتقاضى في السنة الواحدة 155 ألف و910 دينار وآخر يتقاضي أكثر من 97 مليون وآخر 113 مليون و138 مليون و105 ملايين و146 مليون و164 مليون .

كما أشار رئيس الدولة إلى أن أحد القضاة المتعاقدين كان يتقاضى سنويا 462 ألف دينار سنويا .

وأوضح الرئيس بأن أحد المنظمات من سنة 2016 إلى سنة 2023 تلقت تمويلات من الخارج بقيمة تفوق 7 مليارات، مشيرا إلى وجود منظمات استباحت الدولة وكانت امتدادا للأحزاب وللمخابرات الأجنبية، داعيا القضاء إلى أن يلعب دوره في تطهير البلاد.

وأضاف سعيد: « هي حرب لا هوادة ولا للرجوع إلى الوراء أبدا .. آن الأوان لنضع حدا لهؤلاء ولنعيد للشعب أمواله ومن يريد أن يمس من قوت التونسيين وبالسلم داخل المجتمع فليتحمل مسؤوليته كاملة أمام القضاء » .

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